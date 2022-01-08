الداخلية: بدء التحقيقات بجريمة قتل طفلة في الغزلانية

ريف دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية بدء التحقيقات لكشف ملابسات جريمة قتل طفلة في الغزلانية بريف دمشق.

وقالت الوزارة في بيان اليوم “أخبرت شرطة ناحية الغزلانية بريف دمشق الساعة السادسة مساء اليوم بوجود جثة طفلة تبلغ من العمر حوالي 11 عاماً في منزل ذويها بمحلة الغزلانية وعلى الفور توجهت دورية إلى المكان حيث شوهدت جثة الطفلة داخل الحمام وجزء كبير منها معرض للحرق وتوجد آثار عدة طعنات في ظهرها ورقبتها”.

وأشارت الوزارة إلى أن هيئة الكشف الطبي وقاضي النيابة في الغزلانية والأدلة الجنائية حضروا إلى مكان الجريمة وبدؤوا التحقيقات لكشف الملابسات ومعرفة الفاعل.