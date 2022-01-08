باقري كني: نقاط الخلاف في مفاوضات فيينا تنحسر تدريجيا

فيينا-سانا

أكد مساعد وزير الخارجية رئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا علي باقري كني أن نقاط الخلاف في الجولة الثامنة آيلة إلى الانحسار تدريجياً.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن باقري كني قوله في تصريح اليوم بختام اجتماعات مع ممثلي مجموعة أربعة زائد واحد إن المفاوضات تمضي قدماً وتحقق تقدماً.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أكد أن المفاوضات النووية الجارية حالياً في فيينا بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد تمضي في أجواء إيجابية وحازمة.

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا الجولة الثامنة من المباحثات النووية بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد بهدف إحياء الاتفاق النووي الذي خرجت منه الولايات المتحدة بشكل فردى عام 2018.