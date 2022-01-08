توكاييف يعلن الحداد الوطني في كازاخستان على ضحايا العنف

نورسلطان-سانا

أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يوم العاشر من الشهر الجاري يوم حداد وطنياً على ضحايا أعمال الشغب والعنف التي شهدتها البلاد مؤخراً.

ونقلت وكالة تاس عن السكرتير الصحفي في الرئاسة الكازاخية بريك أوالي قوله اليوم “بسبب العدد الكبير من الضحايا نتيجة الأحداث المأساوية في عدد من مناطق البلاد قرر الرئيس إعلان يوم الحداد الوطني” .

وكان توكاييف أكد في وقت سابق أن عصابات إرهابية متطرفة تلقت تدريباً في الخارج هي التي قادت أعمال الشغب ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر وضباط الشرطة.