الدفاع الروسية: نقل كل قوات حفظ السلام الأرمينية إلى كازاخستان

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنها أنجزت عملية نقل قوات حفظ السلام الأرمينية إلى كازاخستان في إطار مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن طائرات قوات النقل العسكري التابعة لوزارة الدفاع الروسية أنجزت نقل عسكريي القوات المسلحة الأرمنية من قوام قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى جمهورية كازاخستان.

وسبق أن أكدت الوزارة أن نشر قوات حفظ السلام للمنظمة في كازاخستان يجري لفترة مؤقتة لبسط الاستقرار وتطبيع الأوضاع في البلاد حيث تشارك في المهمة قوات من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان.

وأعلن قادة كل من روسيا وبيلاروس وأرمينيا خلال محادثات هاتفية أمس أن أحد أهداف قوات حفظ السلام التي أرسلتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان هي منع تسلل العصابات إليها من خارج الحدود.