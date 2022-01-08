الأمم المتحدة تطلق مشاورات بين الأطراف السودانيين لتجاوز الأزمة

نيويورك-سانا

أعلن فولكر بيرتس رئيس بعثة المنظمة الدولية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس” اليوم عن إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بشكل رسمي.

وأوضحت يونيتامس في بيان نقله مركز أنباء الأمم المتحدة أن المحادثات تهدف “لدعم السودانيين للتوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للمضي قدما نحو الديمقراطية والسلام”.

وفي واشنطن دعت الرباعية الدولية الخاصة بالسودان “الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة” إلى اغتنام المبادرة الأممية حول إطلاق مشاورات بين الأطراف السودانية لاستئناف الانتقال إلى الديمقراطية في البلاد.

وأعربت الدول الأربع في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عن دعمها القوي لمبادرة الحوار هذه بمساعدة الأمم المتحدة وقيادة السودانيين.

ويشهد السودان أزمة سياسية بدأت في الـ 25 من شهر تشرين الأول الماضي بعد إعلان رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إقالة حكومة عبد الله حمدوك وإعلان حالة الطوارئ في البلاد وتشكيل مجلس سيادي جديد استبعد منه العديد من الأعضاء الذين يمثلون قوى سياسية وحزبية.

وبعد نحو شهر وقع الطرفان اتفاقا في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية إلا أن حمدوك أعلن في الثاني من الشهر الجاري وبعد أسابيع من الاتفاق استقالته من منصبه مشدداً على أن الحل في البلاد يقوم على حوار يشمل الجميع.