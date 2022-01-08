FIFA يعاقب فيدال

زيورخ-سانا

تلقى مارتين لاسارتي المدير الفني لمنتخب تشيلي ضربة قوية بعد إيقاف أرتورو فيدال نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي.

ووفق “موقع توتو ميركاتو” ويب الإيطالي فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA قرر إيقاف اللاعب فيدال ثلاث مباريات مقبلة بعد الخطأ الذي ارتكبه وتدخله العنيف على فيليكس توريس لاعب منتخب الإكوادور خلال مباراة المنتخبين بالجولة الـ14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأشار الموقع إلى أن فيدال 34 عاماً سيغيب عن مباريات منتخب بلاده الثلاث القادمة أمام كل من الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل بينما يعود للمشاركة بشكل طبيعي في المباراة الأخيرة من التصفيات أمام أوروغواي.

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