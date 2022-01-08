قبرص ترصد نسخة جديدة من كورونا

نيقوسيا-سانا

اكتشف فريق علماء في قبرص نسخة جديدة من فيروس كورونا تعد مزيجاً من متحوري دلتا و أوميكرون.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات الجزيئية بجامعة قبرص ليونتيس كوستريكيس قوله في مؤتمر صحفي اليوم “إن المتحور الجديد الذي أُطلق عليه اسم دلتاكرون له أساس جيني مماثل لنسخة دلتا ويتضمن أيضاً طفرات عديدة يحتوي عليها متغير أوميكرون”.

وأوضح كوستريكيس أنه تم العثور على ما يسمى سلالة دلتاكرون في 25 عينة مأخوذة في الجزيرة 11 منها لأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بأعراض كوفيد19 و14 عينة لدى سكان عاديين.

ويشهد العالم ارتفاعات قياسية للإصابات بفيروس كورونا في ظل انتشار سلالة أوميكرون الجديدة التي تم رصدها في جنوب إفريقيا.

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