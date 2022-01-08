إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء للاحتلال في الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال المدينة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام عليهم ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال الاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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