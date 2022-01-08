SCS-NET

إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء للاحتلال في الخليل

2022-01-08

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال المدينة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام عليهم ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال الاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء للاحتلال في الضفة الغربية

 القدس المحتلة – سانا أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved