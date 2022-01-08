بايرن ميونخ يخسر أمام مونشنغلادباخ في الدوري الألماني

برلين-سانا

خسر فريق بايرن ميونخ اليوم على أرضه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 1-2 ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم بايرن أولاً بهدف عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 18 من زمن المباراة لكن الفريق الضيف قلب تأخره بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق فلوريان نيوهاوس وستيفان لاينر في الدقيقتين 27 و31.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد بايرن عند 43 نقطة في صدارة الترتيب فيما تقدم مونشنغلادباخ للمركز الـ 11 بوصوله للنقطة 22.

وافتقد بايرن جهود تسعة من لاعبيه الأساسيين بسبب إصابة عدد منهم بفيروس كورونا وسفر آخرين للالتحاق بصفوف منتخباتهم الوطنية.