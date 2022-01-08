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للمرة الأولى.. استخدام تقنية حكم الفيديو في جميع مباريات أمم افريقيا

2022-01-07

القاهرة-سانا

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” أن النسخة الثالثة والثلاثين من نهائيات كأس الأمم الإفريقية ستشهد استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “في إيه آر” في كل المباريات الـ 52 للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وأوضح الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي أن استخدام التقنية في المسابقة الحالية التي تنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى السادس من شباط القادم في الكاميرون يهدف إلى تحسين صورة التحكيم.

وتتكون قائمة تحكيم البطولة من 24 حكماً و31 حكماً مساعداً وثمانية حكام لتقنية الفيديو من 36 دولة إضافة إلى حكمين من منطقة اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي “كونكاكاف” كجزء من برنامج تبادل المواهب بين الاتحادين.

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