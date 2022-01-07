إخماد ستة حرائق في مناطق مختلفة بدمشق دون إصابات

دمشق-سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء دمشق اليوم ستة حرائق نشبت في مناطق ركن الدين والعباسيين وبرزة والميدان والقابون ودمر البلد بدمشق.

وبين العميد داؤود العميري قائد فوج إطفاء دمشق في تصريح لمندوبة سانا أن الحريق الأول نشب ضمن عدادات كهرباء بمدخل بناء شارع أسد الدين بمنطقة ركن الدين عند الساعة الثالثة صباحاً فيما نشب الحريق الثاني ضمن منزل بمنطقة العباسيين بسبب مدفأة مازوت أما الحريق الثالث فقد نشب بسبب مولدة كهربائية بقبو في منطقة برزة جانب صالة الحنبلي.

وأشار العميد عميري إلى أن الحرائق الثلاثة الأخيرة عبارة عن حرائق أكبال كهربائية بمناطق غيلانية بالميدان والقابون ودمر البلد لافتاً إلى أن عناصر فوج الإطفاء سيطروا على هذه الحرائق وأخمدوها دون وقوع أي إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات.

رحاب علي