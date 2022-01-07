نظام جديد لتوزيع الخبز في محافظتي دمشق وريفها بدءا من شباط

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اعتماد نظام جديد لتوزيع الخبز في محافظتي دمشق وريفها بدءا من الأول من شهر شباط القادم.

وجاء في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه في إطار خطة الوزارة لضمان وصول مادة الخبز للمواطنين بجودة ووزن مطابق والانتهاء من حالة الازدحام على المخابز والحصول على ربطة الخبز بكل يسر وسهولة صدر قرار باعتماد نظام جديد لتوزيع الخبز في محافظتي دمشق وريفها وعد الأول من شهر شباط القادم موعدا لتنفيذ هذه الآلية.

وبحسب البيان فإنه سيتم اختيار معتمدين شريطة أن يكونوا بقاليات يحسب عددها على أساس تقسيم عدد البطاقات التي تنتجها الأفران في كل من المحافظتين على عدد بطاقات كل محافظة وألا تكون مخصصات أي معتمد أكثر من 250 ربطة تحت أي ظرف.

وسيتم توزيع عدد المعتمدين بناء على الخرائط وعدد السكان في كل حي من الأحياء وترتبط كل مجموعة منهم بفرن حسب طاقته الإنتاجية.

وبالنسبة للخبز المباع بسعر التكلفة لمن يريد أو من يستبعد من الدعم ينقل بسيارات بالمواصفات المذكورة أعلاه ويباع لمن يرغب من البقاليات وبأي عدد ويوزع بعدد قليل من الربطات لا يتجاوز العشرين ربطة لكل بقالية.