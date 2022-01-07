إصابات كورونا في العالم تتجاوز 300 مليون حالة

باريس-سانا

تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في أنحاء العالم اليوم 300 مليون حالة منذ تفشي الوباء فيما تكافح الدول لوقف انتشار المتحور الجديد “أوميكرون”.

ووفق تعداد لوكالة فرانس برس بناء على أرقام رسمية بلغت حصيلة الإصابات بالفيروس 300 مليون و42 ألفا و439 اصابة في مجمل دول العالم تشمل كل الحالات التي تم إعلانها رسميا منذ أن أبلغ عن تفشي المرض لأول مرة في أواخر كانون الأول 2019.

ومنذ ظهور المتحور “اوميكرون” في كانون الأول الماضي يشهد العالم موجة رابعة من الوباء أدت إلى تسجيل دول عدة أعداد إصابات قياسية لكن ارتفاع عدد الإصابات لم يترافق حتى الآن مع ارتفاع عدد الوفيات.