معدل التضخم في منطقة اليورو يسجل أعلى مستوياته

بروكسل-سانا

سجل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا إلى أعلى مستوياته منذ 25 عاماً في كانون الأول الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وذكرت فرانس برس أن مستوى التضخم ارتفع إلى 5 بالمئة ما يشكل تجاوزاً كبيراً لهدف البنك المركزي الأوروبي المتمثل بتحقيق استقرار للتضخم في منطقة اليورو بنسبة 2 بالمئة.

وعزت المصادر الأوروبية الارتفاع الملحوظ بمستوى التضخم إلى الارتفاع الكبير المسجل بأسعار الغاز والكهرباء حيث وصل الارتفاع السنوي في أسعار الطاقة في كانون الأول إلى 26 بالمئة بحسب هيئة “يوروستات” الإحصائية الأوروبية.

وقالت شركة كابيتال إيكونوميكس في مذكرة اليوم: “بعد أن وصل إلى التضخم 0ر5 بالمئة في كانون الأول من المفترض أن ينخفض التضخم الرئيسي في منطقة اليورو هذا العام مع تراجع مكون الطاقة”.

وكان البنك المركزي الأوروبي أعلن الشهر الماضي أنه سيخفض مشترياته الشهرية من الأصول لكنه تعهد بمواصلة المستوى غير المسبوق من التحفيز في عام 2022″.