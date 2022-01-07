بكين تدعو واشنطن وطوكيو للحفاظ على الاستقرار والسلام الإقليميين

بكين-سانا

أعربت الصين اليوم عن رفضها الشديد للتدخل الصارخ من قبل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا في شؤونها الداخلية داعية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين قوله خلال مؤتمر صحفي تعليقاً على لقاء جمع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن ونظيريهما اليابانيين يوشيماسا هاياشي ونوبو كيشي والذي أعلن فيه الجانبان العمل معا ضد الصين “نعرب عن استيائنا الشديد ومعارضتنا الحازمة لأعمال الولايات المتحدة واليابان وأستراليا للتدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للصين وتلفيق معلومات كاذبة لتشويه سمعتها وتقويض الوحدة والثقة المتبادلة بين دول المنطقة” مؤكداً أن الحفاظ على السلام والاستقرار والتنمية في شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ يتطلب التمسك بالتعددية الحقيقية واحترام إطار التعاون الإقليمي المنفتح الذي تم تشكيله على مر السنين واتخاذ طريق التضامن والحوار والتعاون.

ولفت وانغ إلى أن الولايات المتحدة واليابان وأستراليا تدعي الانفتاح والشمولية والحرية لكنها في الواقع يتحدون للانخراط ضمن دوائر صغيرة ضد دول أخرى لترويج التخويف العسكري ما يشكل تعارضا مع اتجاه التنمية السلمية.

ودعا وانغ الدول المعنية إلى وقف خطة التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا بشأن الغواصات النووية والتوقف عن دفع تصريف المياه الملوثة من حادث فوكوشيما النووي إلى المحيط الهادئ ووقف إثارة الانقسامات والمواجهات الإقليمية.

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