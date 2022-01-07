إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرتين في الضفة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأوضح منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت بشكل خاص اليوم نصرة للأسرى في معتقلات الاحتلال وتنديداً بالإهمال الطبي المتعمد بحقهم ما أدى إلى إصابة خمسة شبان بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

إلى ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة في مدينة البيرة.

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت المدخل الشمالي للبيرة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت نصرة للأسرى في معتقلات الاحتلال ولا سيما الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد والذي تدهورت صحته ودخل في غيبوبة ما أدى إلى إصابة صحفي بالرصاص واخرين بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في وقت سابق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مناطق عدة من الضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency