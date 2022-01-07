عاصفة ثلجية تشل شرق الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن-سانا

تسببت عاصفة ثلجية تجتاح شرق الولايات المتحدة بإغلاق مدارس ومقرات حكومية واضطراب حركة النقل الجوي.

ونقلت وكالة رويترز عن هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية قولها اليوم: إن منطقة نيو انغلاند الساحلية كانت الأكثر تضرراً حيث تساقطت الثلوج على بعض البلدات في كونيتيكت وماساتشوستس بكثافة زادت على 30 سنتيمتراً من يوم أمس حتى اليوم.

وشهدت بعض المناطق في ولايات كنتاكي وفرجينيا وبنسلفانيا ونيويورك وماريلاند عواصف ثلجية مع تساقط كثيف للثلوج حتى ارتفاع 15 و20 سنتيمتراً.

وتعرضت كل من العاصمة الأمريكية واشنطن ومنطقتها وولاية فرجيينا في الثالث والرابع من الشهر الحالي لعاصفة ثلجية أيضاً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency