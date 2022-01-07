بعد قصفه من الاحتلال التركي.. صيانة الخط المغذي لمحطة تحويل كهرباء تل تمر

الحسكة-سانا

أنهت الورشات الفنية التابعة لشركة كهرباء الحسكة صيانة الأضرار التي لحقت بخط ال66 ك.ف المغذي لمحطة تحويل كهرباء تل تمر والذي تعرض للأضرار نتيجة اعتداءات المحتل التركي منذ عدة أيام.

وبين مدير شركة الكهرباء المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن الورشات تمكنت من اجراء الصيانة للخط المذكور في قرية أم الكيف بعد تمكنها من دخول المنطقة رغم المخاطر وتمت إعادة ربطه بمحطة كهرباء تل تمر وإعادة الخدمة إلى المشتركين في القرى والمناطق التي تغذيها المحطة.

وأمس توقفت أعمال الصيانة في المحطة من جراء اعتداءات عنيفة من الاحتلال التركي ومرتزقته بقذائف المدفعية.

وتعرضت محطة كهرباء تل تمر والخطوط المغذية لها لأضرار ثلاث مرات منذ الشهر الماضي ولتاريخه نتيجة العدوان التركي.

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