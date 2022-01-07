الصين تعارض أي محاولات خارجية لتقوض استقرار كازاخستان

بكين-سانا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ معارضة بلاده بشدة أي محاولات خارجية لتقويض استقرار كازاخستان وتهديد أمنها مشيداً بالإجراءات التي اتخذها الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف لتهدئة الوضع.

وجدد جين بينغ في رسالة وجهها إلى نظيره الكازاخستاني اليوم رفض بلاده القاطع لأي محاولة من أطراف خارجية لإثارة الاضطرابات والتحريض في كازاخستان ولإلحاق الضرر بالصداقة بين الصين وكازاخستان وتعطيل التعاون بين البلدين.

وقال الرئيس الصيني: اتخذتم بشكل حاسم إجراءات قوية في لحظات حاسمة وسارعتم إلى تهدئة الوضع ما عكس موقعكم كجهة مسؤولة والشعور بالواجب كسياسي والحس العالي بالمسؤولية الذي تتحلون به حيال بلدكم وشعبكم.

وشهدت بعض مناطق كازاخستان أعمال شغب ونهب للممتلكات العامة والخاصة ما دفع توكاييف لإعلان حالة الطوارئ مشيراً إلى أن “عصابات إرهابية متطرفة ومدعومة من الخارج” هي التي قادت أعمال الشغب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency