الدفاع الروسية تعلن استمرار نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات النقل العسكرية تواصل نقل وحدات من قوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن 12 طائرة نقل عسكرية روسية أقلعت اليوم من مطار تشكالوفسكي بالقرب من موسكو تنقل عسكريين من وحدة حفظ السلام إلى كازاخستان مشيرة إلى أن طائرات النقل تستخدم المطارات الواقعة في مقاطعات موسكو وإيفانوفو وأوليانوفسك.

ولفت الوزارة إلى أن وحدات حفظ السلام التي تم نشرها في كازاخستان وصلت إلى مواقعها لأداء المهام الموكلة إليها.

وأعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم كلاً من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان إرسال قوات حفظ السلام إلى كازاخستان وأكدت أن وحدة من القوات الروسية بدأت بالفعل في تنفيذ مهامها هناك وسيطرت بالكامل على مطار مدينة آلماتا جنوب البلاد.

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