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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

أبناء الجولان ينفذون اعتصاماً رفضاً لممارسات الكيان الصهيوني ومخططاته الاستيطانية 5-1-2022

2022-01-07

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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