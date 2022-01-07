أبناء الجولان ينفذون اعتصاماً رفضاً لممارسات الكيان الصهيوني ومخططاته الاستيطانية 5-1-2022 2022-01-07 قداس إلهي بمناسبة عيد رأس السنة في الكاتدرائية المريمية بدمشق 1-1-2022 الطوائف المسيحية بحلب تقيم قداساً للسلام في كاتدرائية الروم الكاثوليك 1-1-2022 منتخبنا يتفوق على نظيره السعودي في بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية 1-1-2022 وزارة الإعلام تعرض فيلم المطران في الذكرى الخامسة لرحيل هيلاريون كبوجي 2-1-2022 فريق سوري يحرز المركز الأول في مسابقة تايوان للحساب الذهني 3-1-2022 وزارة الصحة تتسلم مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا من الصين 3-1-2022 المهندس عرنوس يفتتح مركز هاتف دوما بريف دمشق 3-1-2022 بدء عملية التسوية في مركز بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي 4-1-2022 زراعة 3000 غرسة حراجية في خان شيخون بريف إدلب المحرر من الإرهاب 4-1-2022 معرض أردني للتجارة والخدمات على أرض مدينة المعارض بدمشق 4-1-2022 نحو 3.5 ملايين تلميذ وطالب يتقدمون لامتحانات الفصل الأول 5-1-2022 عمليات التأهيل والترميم في حمام النحاسين بحلب القديمة تشارف على الانتهاء 5-1-2022 تنفيذ أقبية أبراج السكن البديل في باسيليا سيتي بتقنية بلاطات الهولوكور 5-1-2022 الطائفة الأرمنية تحتفل بعيد الميلاد المجيد 6-1-2022 الوزير عزام يقدم التهاني باسم الرئيس الأسد لأبناء طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد 6-1-2022 وزارة الإعلام والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان تطلقان حملة “لا تسكتي” للتوعية بقضايا العنف وخاصة الأسري 6-1-2022 حفل تأبيني بذكرى استشهاد الفريق سليماني ورفاقه في مكتبة الأسد الوطنية 6-1-2022 زراعة 900 شجرة مثمرة بمبادرة أهلية في الزبداني بريف دمشق 7-1-2022 ممثلية الكنيسة الروسية بدمشق تقيم قداساً إلهياً احتفالاً بعيد الميلاد المجيد 7-1-2022 بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع 2022-01-07 tarek2012