الدفاع الروسية: السيطرة على مطار ألما آتا في كازاخستان

نورسلطان-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون الكازاخستانية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على مطار ألما آتا.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان “يتم ضمان أمن القنصلية العامة للاتحاد الروسي الموجودة في المدينة والمرافق الهامة الأخرى”.

وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أعلن في وقت سابق من اليوم استعادة النظام الدستوري بشكل أساسي في جميع مناطق البلاد وأن السلطات المحلية تسيطر على الوضع.

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