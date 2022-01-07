الصحة العالمية تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا في العالم

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم تسجيلها أكثر من 2.6 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم ما يمثل حصيلة قياسية يومية جديدة.

ونقلت رويترز عن المنظمة قولها في تقرير لها إن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حول العالم ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 2618130 حالة لتصل الحصيلة العامة إلى 296496809 حالات.

وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد بواقع 8168 حالة ليصل عدد الضحايا إلى 5462631.

وفي سياق متصل حذرت المنظمة من خطر المتحور اوميكرون على حياة العديد من المصابين به حول العالم مشيرة إلى أنه من الخطأ وصفه بأنه “خفيف”.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي أن “الأعداد القياسية للإصابات بالمتحور الجديد من (كوفيد19) سريعة الانتقال والانتشار ما يعني أن المستشفيات تعاني من ضغط شديد”.

وأضاف أنه “فيما يبدو اوميكرون بالفعل أقل خطورة مقارنة بالمتحور دلتا خصوصاً لدى الأشخاص الملقحين لكن لا يعني ذلك أنه يجب أن يصنف على أنه خفيف” لافتاً إلى أن ” اوميكرون يؤدي كغيره من المتحورات السابقة إلى دخول أشخاص إلى المستشفيات ويودي بحياة المصابين”.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بوقت سابق بأن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفع خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 71 بالمئة.