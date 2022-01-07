إيران: على الأطراف الغربية إبداء حسن نواياها عملياً برفع الحظر والعودة للاتفاق النووي

طهران-سانا

جددت إيران مطالبتها الأطراف الغربية بإبداء حسن نواياها عملياً عبر رفع الحظر المفروض عليها والعودة للاتفاق النووي مشيرة إلى أن أجواء المفاوضات الجارية حالياً في فيينا لإحياء الاتفاق المذكور إيجابية.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيرته النرويجية آنيكن هويتفلد إن “الأجواء العامة للمفاوضات النووية الجارية في فيينا إيجابية، ولو عاد الطرفان إلى التزاماتهما الكاملة في الاتفاق النووي فإن إيران ستوقف كذلك خطواتها التعويضية”.

ودعا عبد اللهيان الأطراف الغربية إلى عدم الاقتصار على إبداء حسن النوايا عبر الكلام فقط بل أن تجسدها عملياً على أرض الواقع عبر رفع الحظر المفروض على إيران والعودة للاتفاق النووي.

من جانبها وصفت هويتفلد تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه “بناء” معربة عن أملها في أن تؤدي مفاوضات فيينا إلى اتفاق جيد بين الجانبين.

وكان مصدر مطلع قريب من الفريق الإيراني المفاوض في فيينا أكد بوقت سابق اليوم أن مسألة التوصل إلى اتفاق مؤقت خلال المباحثات الجارية في العاصمة النمساوية بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد ليست مطروحة.