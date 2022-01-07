وصول قوات حفظ سلام بيلاروسية إلى كازاخستان

نورسلطان-سانا

وصلت قوات بيلاروسية إلى كازاخستان اليوم في إطار مهمة حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وذكرت وسائل إعلام بيلاروسية أن عسكريين من سرية حفظ السلام التابعة للواء 103 لقوات العمليات الخاصة في بيلاروس وصلت إلى كازاخستان على متن خمس طائرات من طراز إل 76.

وفي غضون ذلك قال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين في حديث متلفز إن الوحدة العسكرية المذكورة “مستعدة لتنفيذ مثل هذه المهمات” مضيفا أنها “تتمتع بالعزم الكامل لإعادة الاستقرار ومنع الانتهاكات للنظام الدستوري” في كازاخستان.

وشهدت بعض مناطق كازاخستان أعمال شغب ونهب للممتلكات العامة والخاصة ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارىء.

وكانت منظمة معاهدة الأمن الجماعي أعلنت في وقت سابق اليوم بدء إرسال قوات حفظ السلام إلى كازاخستان لمساعدتها في حماية المنشآت الحيوية واستعادة الأمن وذلك بعد دعوة وجهها رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف للمنظمة لمساعدة بلاده في التصدى لأعمال الشغب والتخريب التي تقودها “عصابات إرهابية تلقت تدريباً في الخارج”.