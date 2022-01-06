صور من إبداعات المرأة السورية تتجلى في بصمات أنثوية

دمشق-سانا

صور مختلفة من إبداعات المرأة السورية وحضورها المتنوع تجلت خلال اللقاء الذي أقامه المركز الثقافي في العدوي تحت عنوان “بصمات أنثوية”.

وبدأ اللقاء بحوار فكري عن نساء سورية الرائدات عبر التاريخ وواقع المرأة السورية الراهن حيث تطرقت كوثر دحدل عضو قيادة فرع دمشق لاتحاد الصحفيين وصباح مدني وهديان نحلاوي من فريق أزهر التطوعي والفنانة التشكيلية فاطمة أحمد السودي الى تعامل القوانين الوضعية والأعراف المجتمعية مع النساء وحقوقهن وسبل تمكينهن ليكن فاعلات في المجتمع.

كما تناول الحوار الذي أدارته الشاعرة قتادة الزبيدي تميز وحضور المرأة السورية قديماً وحديثا وأهمية التكامل بينها وبين الرجل وضرورة وعي المرأة لحقوقها وواجباتها كما قدم عدد من الحاضرين مداخلات حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على ارتقاء المرأة لمكانتها التي تستحق بوصفها نصف المجتمع.

وفي مداخلة لرئيسة المركز ريم الطيلوني تحدثت عن طاقة الأنوثة الكامنة وضرورة التكامل بينها وبين الرجل والتوازن لخلق الفرد المتكامل للتقدم بمجتمعنا ووطننا ونحن في مرحلة الاعمار مؤكدة دور المراكز والمؤءسسات الثقافية في نشر الوعي والاحساس بالمسؤولية لإكمال مسيرة الأمل بالعمل مهما كانت التحديات.

وختم الحوار بقصيدة رسالة إلى رجل ألقتها الشاعرة قتادة الزبيدي وعرضت الفنانة التشكيلية فاطمة السودي لوحة أنثوية من المدرسة التكعيبية رسمتها في أثناء الحوار.

هادي عمران