افتتاح صالة السورية للتجارة ومركز السجل المدني في بلدة حوش نصري بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

افتتحت في بلدة حوش نصري اليوم صالة السورية للتجارة ومركز السجل المدني بدعم من المجتمع المحلي وذلك بهدف توفير المواد التموينية والسلع الأساسية للمواطنين وتسهيل حصولهم على الأوراق الثبوتية.

محافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران ثمن في تصريح للصحفيين بعد الافتتاح الجهود المبذولة من قبل المجتمع المحلي للارتقاء بالواقع الخدمي في البلدة مبيناً أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم لأي عمل يهدف إلى رفع مستوى الخدمات في المحافظة.

وذكر جمران أن افتتاح مركز السجل المدني كان مطلباً ملحاً للأهالي للتخفيف من معاناتهم في الحصول على بعض الأوراق الرسمية فيما تؤمن صالة السورية للتجارة جميع المنتجات والمواد التموينية.

وخلال اطلاعه على واقع عمل الفرن الآلي ونوعية الخبز الذي ينتجه بين جمران أن الفرن أعيد تأهيله بدعم الفعاليات الاقتصادية في البلدة ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 13 طناً يومياً ويمكن رفعها في حال الحاجة وهو يغذي حوش نصري وحوش الفارة وتل الصوان.

سفيرة إسماعيل