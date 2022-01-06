إيران تدعو كوريا الجنوبية للإفراج عن الأصول المالية المجمدة لديها

طهران-سانا

دعا مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني كوريا الجنوبية إلى الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية المجمدة لديها.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية “ارنا” عن باقري قوله خلال اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي تشوي جانغ كان: إن على كوريا الجنوبية العمل على الإفراج عن الأصول الإيرانية بمنأى عما تتمخض عنه المفاوضات بين إيران والمجموعة الدولية في فيينا مؤكداً أن العقوبات الأمريكية الأحادية لا تبرر السلوك الكوري في الامتناع عن تسديد ديونها لإيران.

وأشار باقري إلى أن امتناع كوريا الجنوبية غير المبرر وغير الشرعي عن تسديد ديونها لإيران يمثل نقطة سوداء في تاريخ العلاقات الثنائية بين الجانبين.

من جانبه أشار جانغ كان إلى أهمية العلاقات بين سيئول وطهران مؤكداً أن بلاده تعمل على تسديد ديونها لإيران.

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