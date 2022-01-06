وقفة في بيت لحم تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في بيت لحم بالضفة الغربية اليوم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق وكالة وفا أكد المشاركون خلال الوقفة الاسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في بيت لحم استمرار تضامنهم مع الأسرى في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات وحشية في معتقلات الاحتلال وسط إهمال طبي متعمد بحقهم.

وشدد المشاركون على ضرورة الضغط على كل الجهات والمستويات لإطلاق سراح الأسرى المرضى ولا سيما الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي خطير نتيجة إصابته بمرض السرطان.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.