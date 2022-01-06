إطلاق رية انبات للحقول في مشاريع مسكنة بريف حلب الشرقي

حلب-سانا

بدأت مديرية الصيانة والتشغيل في حوض الفرات الأعلى التابعة للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بإطلاق رية انبات لحقول الفلاحين في مشاريع مسكنة بريف حلب الشرقي تداركاً لتأخر موسم الأمطار.

وبين المهندس أحمد العلي مدير الصيانة والتشغيل لحوض الفرات الأعلى التابعة للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي في تصريح لمراسل سانا أنه تم إطلاق رية انبات لحقول الفلاحين في مشروع مسكنة غرب والبالغة مساحته 34 ألفاً و107 هكتارات من مياه القناة الرئيسية لمحطة ضخ البابيري في منطقة الخفسة على نهر الفرات وذلك بتشغيل ثلاث مضخات للري استطاعة كل واحدة 7 أمتار مكعبة ونصف المتر في الثانية.

وأشار المهندس العلي إلى أنه لإرواء مشروع منشاة الأسد للري والبالغة مساحته 17 ألف هكتار تم تشغيل ثلاث مضخات أيضاً كل واحدة باستطاعة 7 أمتار مكعبة ونصف المتر بالثانية.

ولفت إلى أنه لإرواء مشروع مسكنة شرق تم تشغيل ثلاث مضخات استطاعة كل واحدة 5 أمتار مكعبة بالثانية لري الأراضي والبالغة مساحتها 10 آلاف هكتار بحلب و7 آلاف هكتار في محافظة الرقة.