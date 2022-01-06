مخالفة محل بعد بيعه ثماني بطاريات لمستهلك وانفجار ثلاث منها

دمشق-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق مخالفة بمحل بيع بطاريات بعد انفجار ثلاث بطاريات باعها لمحل تجاري بالروضة تسبب باشتعال حريق.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمد بسام ابراهيم أوضح في تصريح لـ سانا أن عناصر المديرية نظموا مخالفة تقديم خدمة بشكل خاطئ لمحل بيع البطاريات حيث تسبب بضرر المستهلك جراء انفجار ثلاث بطاريات من ثمان في محل تجاري بالروضة.

وشملت ضبوط عناصر المديرية حسب ابراهيم بائع فروج بمخالفة حيازة جوانح غير صالحة للاستهلاك البشري ذات رائحة كريهة ومتغيرة اللون والغش بالبضاعة ذاتها بمنطقة الميدان بكمية 135 كيلوغراماً معدة للشواء حيث حجزت واتلفت فوراً وكذلك بائع خبز بركن الدين بمخالفة الاتجار بالخبز التمويني وتجميع البطاقات الإلكترونية.

ووفق ابراهيم شملت بقية المخالفات عدم إبراز فواتير شراء وعدم إعلان عن الأسعار في محال بعدة أسواق تجارية مؤكداً التعامل مع المخالفين وفق أحكام قانون حماية المستهلك.

علي عجيب