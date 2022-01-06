افتتاح مدرسة جديدة بمشروع دمر

دمشق-سانا

افتتحت وزارة التربية اليوم مدرسة جديدة بمنطقة مشروع دمر الجزيرة 24 مقسم 6 تحضيراً لوضعها بالخدمة خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي تم تجهيز مستلزماتها بمنحة مقدمة من جمهورية الصين الشعبية.

وتبلغ مساحة المدرسة نحو 4000 متر مربع مؤلفة من ثلاثة طوابق و18 شعبة صفية وغرفتي مرسم ومخبر ومكتبة وقاعة معلوماتية حسب مدير تربية دمشق سليمان اليونس.

وبين اليونس في تصريح لمندوبة سانا أن المدرسة ستوضع في الخدمة خلال الفصل الدراسي الثاني للحلقة الثانية لتكون نواة لمدرسة نموذجية تخفف الضغط عن مدارس المناطق المحيطة.

وزير التربية الدكتور دارم طباع لفت إلى التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في المجال التربوي وتأمين مستلزماته واستقراره مشيراً إلى أن هذه المنحة تقدم للمرة الثالثة من الصين للطلاب السوريين إضافة إلى أنه ستتم المساهمة في ترميم مدرسة أخرى واستكمال تنفيذها.

سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق (فنغ بياو) أعرب عن سعادته بافتتاح المدرسة ووضعها بالخدمة لافتاً إلى أن الهدف من المنح التي تقدمها جمهورية الصين تحفيز وتشجيع الطلاب السوريين على متابعة تحصيلهم العلمي باعتبارهم مستقبل سورية الذين سيساهمون في بناء وطنهم.

رحاب علي وبشرى برهوم

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