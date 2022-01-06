سورية تعرب عن أسفها للأحداث الجارية في كازاخستان وتدعو لاعتماد لغة الحوار

دمشق-سانا

أعربت سورية عن بالغ أسفها للأحداث الجارية في كازاخستان والتي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار داعية إلى اعتماد لغة الحوار في معالجة الوضع الراهن هناك.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين لسانا اليوم “إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن بالغ الأسف للأحداث الجارية في جمهورية كازاخستان الصديقة والتي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار ولا تخدم بأي حال معالجة المطالب المشروعة للمتظاهرين”.

وأضاف المصدر إن “سورية تدعو إلى اعتماد لغة الحوار في معالجة الوضع الراهن في كازاخستان وتثني على الخطوات التي اتخذتها الحكومة الكازاخية في هذا الصدد ومن شأن ذلك فقط إيجاد مخرج للمشاكل القائمة وعودة الأمن والاستقرار إلى البلاد”.

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