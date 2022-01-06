المصالح العقارية بالسويداء تنفذ كامل خطة التحديد والتحرير والأتمتة للعام الماضي

السويداء-سانا

تجاوزت نسبة أعمال التحديد والتحرير والأتمتة التي نفذتها مديرية المصالح العقارية في السويداء خلال العام الماضي الـ 105 بالمئة من الخطة الموضوعة.

وأوضح مدير المصالح العقارية جهاد الحلبي لمراسل سانا أن فرق أعمال التحديد والتحرير أنجزت خلال العام الماضي 505 هكتارات بزيادة 50 هكتارا عن الخطة الموضوعة البالغة 500 هكتار كما أنجزت المناطق العقارية بقرى العفينة ولاهثة وبريكة وتم تسجيلها في الصحيفة العقارية وأصبحت جاهزة للخدمة كما افتتحت منطقتين عقاريتين جديدتين في قريتي كناكر ورضيمة اللواء وتسعى ضمن خطتها للعام الجاري الى تنفيذ 550 هكتاراً.

ولفت الحلبي إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 23 ألف عقار ضمن مشروع أتمتة الصحائف العقارية بنسبة إنجاز أكثر من 105 بالمئة من الخطة البالغة 21 ألف عقار في الوقت الذي حددت فيه 24 ألف عقار لإنجازه ضمن خطة العام الجاري ليصبح المجموع الكلي 100 ألف عقار من أصل 333 ألف عقار في المحافظة مبيناً أن المناطق التي تم إنجازها تعود لمدينة السويداء والقرى المجاورة لها التي تجري عليها معاملات وطلبات أكثر للمواطنين وذلك بهدف تسهيل الحصول على المعلومات وإجراءات المعاملات العقارية بسرعة ويسر.

وفي مجال الأرشفة الالكترونية المتضمنة تخزين الوثائق العقارية رقمياً أشار الحلبي إلى أن نسبة الإنجاز فيها وصلت إلى أكثر من 81 بالمئة فيما بلغت قيمة الرسوم العقارية المستوفاة على المعاملات خلال العام الماضي نحو 648 مليوناً و119 الف ليرة بينما بلغ عدد المعاملات الفنية المنفذة في دائرة المساحة 3424 معاملة.

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