بدء عمليات حلج الأقطان المحبوبة في محلج الفداء بحماة

حماة-سانا

بدأ محلج الفداء بحماة عمليات حلج الأقطان المحبوبة المستلمة من فلاحي محافظتي دير الزور والرقة للموسم الحالي.

وأوضح مدير المحلج المهندس أسامة كيال لمراسل سانا أن المحلج سيعمل حاليا بوردية واحدة صباحية وبطاقة حلج تتراوح بين 40 و50 طناً يومياً مبيناً أن المحلج يمكن أن يعمل بورديتين يومياً عند الضرورة وخاصة مع توفر الأيدي العاملة نتيجة التعاقد مع متعهدين من القطاع الخاص إضافة إلى العاملين الدائمين والمؤقتين في المحلج.

ولفت كيال إلى أن المحلج استلم منذ بداية عمليات التسويق وحتى تاريخه 2344 طناً من الأقطان المحبوبة من فلاحي الرقة ودير الزور حيث سيقوم بحلجها واستخراج البذور الزراعية منها وتسليمها لاحقاً لمؤسسة إكثار البذار فيما سيتم شحن القطن المحلوج إلى شركات الغزل والنسيج بمختلف المحافظات.

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