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إخماد حريق في مستودع مواد بلاستيكية بريف دمشق

2022-01-06

ريف دمشق-سانا

أخمد فوج إطفاء ريف دمشق حريقا نشب ظهر اليوم بأحد مستودعات المواد البلاستيكية بمنطقة أشرفية صحنايا في ريف دمشق.

وفي تصريح لـ سانا بين قائد فوج إطفاء ريف دمشق العميد محمد الجردي أن الحريق نشب بمستودع مساحته 600 متر مربع ويحتوي على مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال وأدى إلى انتشار كثيف للدخان بالمنطقة موضحاً أن ثلاث سيارات إطفاء توجهت فورا لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه ثم إخماده بشكل كامل.

ولفت العميد الجردي إلى عدم وجود أي إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات.

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