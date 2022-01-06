كوبا تلقح أكثر من 86 بالمئة من سكانها ضد كورونا وتحتل المرتبة الثانية عالمياً

هافانا-سانا

أعلنت وزارة الصحة الكوبية عن تطعيم تسعة ملايين و673 ألفاً و87 شخصاً بالكامل ضد فيروس كورونا أي نحو 5ر86 بالمئة من مجموع سكانها وهو ما يجعل البلاد تحتل المرتبة الثانية في العالم لجهة تلقيح السكان.

وقالت الوزارة في بيان لها “حتى الثاني من الشهر الحالي تم إعطاء 30 مليوناً و891 ألفاً و212 جرعة من اللقاحات المصنعة محلياً وهي سوبيرانا 02 وسوبيرانا بلس وعبد الله”.

ووفقاً للأرقام الخاصة لموقع إحصاءات جامعة أكسفورد تحتل كوبا المرتبة الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة في تلقيح السكان ضد فيروس كورونا.

يذكر أن كوبا تطور خمسة لقاحات ضد فيروس كورونا وهي سوبيرانا 01 و سوبيرانا 02 وعبد الله وسوبيرانا بلس ومامبيسا والأخير عبارة عن قطرات عبر الأنف.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency