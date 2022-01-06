من خشبة مسرح القباني الممثلة صباح السالم تعود إلى عالم الفن

دمشق-سانا

شهدت خشبة مسرح القباني عودة الممثلة صباح السالم إلى عالم الفن وذلك بعد غياب طويل عن جمهورها استمر منذ مشاركتها بمسلسل أهل المدينة سنة 2004.

وجاءت عودة بطلة مسلسل زهرة النارنج إلى الفن من خلال عرض “حكاية من بلدي” الذي يقدمه المسرح التجريبي في مديرية المسارح والموسيقا من تأليف جوان جان وإخراج سهيل العقلة.

وكان المسرح بالنسبة لصباح السالم بمثابة حلم صعب المنال وفق تعبيرها حيث قالت لمراسل سانا “أنا لم أختر العودة إلى العمل المسرحي من تلقاء نفسي إلا أن المخرج سهيل العقلة عرض علي دور سعدية في مسرحية حكاية من بلدي للكاتب جوان جان وقد أعجبت بمحتوى النص ووجدته من وجهة نظري متكاملاً بكل المقاييس والمعايير وخصوصاً أنه يقترب من المتلقي عموماً.

ورأت السالم أن شخصية سعدية على خشبة المسرح تشبه شخصيتها في بعض المراحل من حياتها وخصوصاً عندما تتعرض فيها المرأة لأنواع شتى من الضغوط الاجتماعية لتصبح بعدها امرأة متمردة قاسية تمتزج مشاعرها خلال العرض بحبها لزوجها حسن بطل الحكاية الساذج والمغفل وتتفجر لديها في لحظة الخوف مشاعر الطيبة والمحبة على من تحب.

وأشارت السالم إلى أنها مع اختيار دور يبني الممثل درامياً سواء كان على خشبة المسرح أو خلف الشاشة الصغيرة.

وعن عملها في الاذاعة لفتت السالم الى أنها تشارك حالياً في حلقات مسلسل حكم العدالة مع المخرج محمد عنقا.

هادي عمران

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