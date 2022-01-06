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إنارة شوارع رئيسة وفرعية في مدينة الصنمين بالطاقة الشمسية

2022-01-06

درعا-سانا

بدأ مجلس مدينة الصنمين في ريف درعا إنارة الشارع الرئيسي وبعض الشوارع الفرعية المؤدية إلى المدينة بالطاقة الشمسية.

وبين رئيس مجلس مدينة الصنمين محمود محمد لمراسل سانا أن الإنارة شملت شارع المدينة الرئيسي وشوارع الثورة وآذار وجمال عبد الناصر والمشفى مشيراً إلى أن عدد الأجهزة المركبة نحو 90 جهازاً تعمل على الطاقة الشمسية.

ولفت محمد إلى أن تركيب أجهزة تعمل على الطاقة البديلة من شأنه المساهمة في تخفيف استهلاك الطاقة الكهربائية وتحويل ما تستهلكه أعمدة الإنارة في الشوارع لصالح المواطنين.

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