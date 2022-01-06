تسجيل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا في الهند والمكسيك والصين

عواصم-سانا

سجلت الهند 90928 إصابة و325 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة الهندية الصادرة اليوم فإن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 35 مليوناً و109286 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات 482876 وفاة.

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 20626 إصابة و94 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد أربعة ملايين و29274 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات 299805 حالات.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عن تسجيل 189 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات 103121 إصابة في حين لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليبقى العدد ثابتاً عند 4636 حالة.

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