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تراجع أسعار الذهب

2022-01-06

لندن- سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب تراجع في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1805.98 دولارات للأوقية.

كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحداً بالمئة إلى 1806.40 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 22.62 دولاراً للأوقية كما انخفض البلاتين 0.9 بالمئة إلى 974.24 دولاراً للأوقية وكذلك هبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1853.74 دولاراً للأوقية.

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