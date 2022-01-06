منظمة معاهدة الأمن الجماعي توافق على طلب توكاييف إرسال قوات لحفظ السلام إلى بلاده

يريفان-سانا

قرر مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان استجابة لطلب الرئيس الكازاخستاني مساعدة بلاده في مواجهة التهديدات الإرهابية في بلاده.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان قوله إن قرار إرسال قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان جاء استجابة لدعوة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده لمواجهة أحداث العنف والعصابات الإرهابية التي تعبث فيها.

وكان الرئيس الكازاخستاني قاسم جمارت توكاييف دعا في وقت سابق اليوم قادة الدول الاعضاء فى منظمة معاهدة الأمن الجماعي وفى مقدمتهم روسيا للوقوف إلى جانب بلاده فى مواجهة ما وصفه بالعدوان الإرهابي من قبل عناصر تلقت تدريبها خارج البلاد.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي كلا من روسيا الاتحادية وبيلاروس وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان وأرمينيا وتهدف إلى ضمان الأمن الجماعي والدفاع عن سيادة وأراضي الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها والتعاون العسكري والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.