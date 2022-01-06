الحرارة أعلى من معدلاتها نهاراً وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض غداً بشكل طفيف مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار خفيفة فوق المنطقة الجنوبية الغربية والساحلية وليلاً يستمر الجو بارداً في معظم المناطق ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر متوسط يتحول إلى خفيف ارتفاع الموج خلال ساعات المساء.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 18/4

المنطقة الجنوبية 15/5

المرتفعات الجبلية 10/1

المنطقة الوسطى 19/4

المنطقة الساحلية 19/10

المنطقة الشمالية 13/3

منطقة الجزيرة 14/7

المنطقة الشرقية 15/2

منطقة البادية 15/.3.