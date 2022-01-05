خروقات جديدة لاتفاق وقف النار في الحديدة غرب اليمن

صنعاء- سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 148 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط بالحديدة قوله إن من بين الخروقات 7 غارات لطيران العدوان التجسسي وتحليق مكثف في أجواء حيس و الجبلية ومحاولة تسلل في حيس تم إفشالها .

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.