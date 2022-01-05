عدوان إسرائيلي بقذائف الدبابات على محيط قرية الحرية بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

اعتدى كيان الاحتلال الإسرائيلي بعدد من القذائف على منطقة الأحراج التابعة لبلدة الحرية بريف القنيطرة الشمالي الغربي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن “العدو الإسرائيلي استهدف بعدد من قذائف الدبابات حراج قرية الحرية وسط سماع دوي انفجارات في المنطقة”.

ولفت المراسل إلى أن “العدوان الإسرائيلي تم بالتوازي مع تحليق كثيف لطيران الاحتلال المروحي والاستطلاعي بالمنطقة”.

وكان العدو الإسرائيلي اعتدى في الـ 28 من الشهر الفائت بالصواريخ على ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.

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