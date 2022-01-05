(التحالف الأمريكي) غير الشرعي يعلن استهداف إحدى قواعده بريف دير الزور بقذائف صاروخية

دير الزور-سانا

أعلن ما يسمى “التحالف الدولي” غير الشرعي بقيادة واشنطن استهداف إحدى قواعده العسكرية بريف دير الزور بثماني قذائف صاروخية.

وذكر التحالف غير الشرعي في بيان له اليوم أن ثماني قذائف صاروخية استهدفت قاعدته غير الشرعية في ما يسمى “القرية الخضراء” الواقعة تحت سيطرة ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي والتي تضمن إضافة لقواته مجموعة من المستشارين حسب البيان.

وكعادته نفى التحالف غير الشرعي وقوع إصابات في صفوف قواته واقتصرت الأضرار حسب البيان على “أضرار طفيفة” وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا في الـ 20 من تشرين الأول الماضي أن هجوماً بطائرات من دون طيار استهدف القاعدة الأمريكية في منطقة التنف وأن انفجارات دوت في القاعدة.

وأقامت قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية في منطقة التنف منذ عام 2014 بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي بينما أكدت الوقائع لاحقا أن قوات الاحتلال جعلتها منطلقاً لدعم التنظيمات الإرهابية التي أنشأتها وتأمين الدعم اللوجستي والاستخباري والتسليحي لها من بينها مجموعات من إرهابيي التنظيم التكفيري لتنفيذ اعتداءات على مواقع الجيش العربي السوري والتجمعات السكانية والمرافق الحيوية في البادية السورية.