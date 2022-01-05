هجوم بالصواريخ يستهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار

بغداد-سانا

استهدف هجوم صاروخي اليوم الجناح الأمريكي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه: إن قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار تعرضت مساء اليوم إلى هجوم بثمانية صواريخ نوع غراد استهدفت بعض مراكزها العسكرية” مشيراً إلى سقوط اثنين منها في مركزين حيويين في القاعدة.

ورجح البيان انطلاق الصواريخ من منصة إطلاق محمولة على ظهر شاحنة في ضواحي مدينة هيت قرب بغداد.

وكانت أربعة صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة فيكتوريا الأمريكية داخل محيط مطار بغداد الدولي فجر اليوم.

يشار إلى أن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات التحالف الدولي تعرضت لهجمات عديدة في الآونة الأخيرة كان أعنفها استهداف بـ 14 صاروخاً في تموز الماضي.

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