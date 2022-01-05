إصابة طفلة في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيبت طفلة أمريكية تبلغ من العمر أربعة أعوام بطلق ناري في ولاية تكساس الأمريكية في هجوم مسلح قالت عائلتها إنه كان متعمداً.

وذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية اليوم أن إطلاق نار عشوائي استهدف منزل الأسرة بمدينة هيوستن بولاية تكساس ما أسفر عن اصابة الطفلة التي كانت مستلقية على سريرها مشيرة إلى أن ستة أشخاص كانوا في المنزل لحظة الحادثة.

ووفقاً لعائلتها خضعت الطفلة لعملية جراحية إثر الرصاصة التي اخترقت جسدها ورئتها وتسببت في كسر بضلوعها.

ولم تكشف الشرطة الأمريكية دوافع الهجوم أو هوية مطلق النار لكن العائلة أكدت أن الهجوم كان متعمداً.

وتبلغ الطفلة من العمر 4 أعوام وهي ابنة أخت جورج فلويد الرجل ذو الأصل الأفريقي الذي قتلته الشرطة الأمريكية عام 2020 وفجرت قضيته غضباً عارماً في الولايات المتحدة.