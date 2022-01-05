وسائل إعلام عراقية: هجوم بـ 8 صواريخ من طراز غراد استهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار والتي تضم قوات أمريكية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
برلمانية تشيكية: الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية (وقاحة مطلقة)
2022-01-05
السويد.. محاكمة إمرأة أرسلت ابنها للالتحاق بالإرهابيين في سورية
2022-01-04
معرض الآثار (سورية الرائعة) يحط رحاله في رحلته الصينية بمدينة تشنغدو
2022-01-04
غروسبيتش: مخططات الاحتلال الإسرائيلي بالجولان خرقٌ للقانون الدولي
2022-01-04
السيد نصر الله: الولايات المتحدة لا تزال تمارس الإجرام اليومي بحق الشعب السوري
2022-01-03
الفريق السوري يحرز المركز الأول في مسابقة تايوان للحساب الذهني
2022-01-03
منظمة اليونيسكو تكرم أوركسترا القانون السورية
2022-01-03
محليات
بتقنية بلاطات الهولوكور.. تنفيذ أقبية أبراج السكن البديل في باسيليا سيتي- فيديو
2022-01-05
التنمية الإدارية: لا صحة لما ينشر من تطبيقات ونماذج أسئلة للمسابقة المركزية
2022-01-05
ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة بحماة
2022-01-05
القبض على شبكة من تجار ومروجي المخدرات في اللاذقية
2022-01-05
توزيع مساعدات روسية في بلدة السنديانة بريف حمص
2022-01-05
توزيع ثياب شتوية على عدد من الطلاب في مدارس حمص
2022-01-05
تسويق أكثر من 3 أطنان من زيت الزيتون بالتقسيط للعاملين في الدولة بالسويداء
2022-01-05
رياضة
تحضيراً للبطولات القادمة.. فنية القوس والسهم في اللاذقية تقيم بطولة المحافظة
2022-01-05
غيابها عن الأندية وقلة ملاعبها.. أبرز صعوبات كرة اليد في حمص
2022-01-05
بولندا تصعد لقبل نهائي كأس المحترفين للتنس
2022-01-05
محمد خلف مدرباً جديداً لفريق النواعير بكرة القدم
2022-01-05
الاتحاد الكاميروني: الـ (كاف) يوافق على حضور الجماهير بطولة كأس الأمم الأفريقية
2022-01-05
أزارينكا تبلغ ثاني أدوار بطولة أديلايد للتنس
2022-01-05
الفيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة بوشكاش لأجمل هدف لعام 2021
2022-01-04
اقتصاد
681 مليون ليرة قيمة مبيعات معمل السجاد الآلي بالسويداء العام الماضي
2022-01-05
زراعة 1518 هكتاراً بالبقوليات وبدء زراعة المحاصيل العطرية في حمص
2022-01-05
إنفاق أكثر من 5.8 مليارات ليرة من اعتمادات الموازنة الاستثمارية على مشاريع الإدارات المحلية بالسويداء
2022-01-05
محلج الوليد بحمص ينهي عمليات استلام وحلج أقطان دير الزور
2022-01-05
إنفاق أكثر من 5.8 مليارات ليرة من اعتمادات الموازنة الاستثمارية على مشاريع الإدارات المحلية بالسويداء
2022-01-05
6 آلاف هكتار خطة زراعة المحاصيل الطبية والعطرية بحماة
2022-01-05
أكثر من 860 مليوناً إيرادات نقل السويداء خلال العام الماضي
2022-01-05
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