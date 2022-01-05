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وسائل إعلام عراقية: هجوم بـ 8 صواريخ من طراز غراد استهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار والتي تضم قوات أمريكية

2022-01-05

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