السفير الجزائري في باريس يستأنف مهامه

الجزائر-سانا

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم استئناف السفير الجزائري لمهامه في فرنسا بعد استدعائه للتشاور في تشرين الأول الماضي جراء تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبرتها الجزائر مسيئة.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة وأوردته وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود الذي يعود لمواصلة أداء مهامه بباريس ابتداءً من يوم غد.

وكانت تصريحات مسيئة بحق الجزائر أدلى بها ماكرون أثارت غضباً شعبياً واسعاً في البلاد ودفعت الحكومة الجزائرية إلى استدعاء سفيرها في باريس تعبيراً عن رفضها تدخلات الرئيس الفرنسي بشؤونها الداخلية وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.